17 ноября. Смерть Екатерины II, совещание рабочих-стахановцев в Москве, выход повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 ноября. Смерть Екатерины II, совещание рабочих-стахановцев в Москве, выход повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
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17 ноября. В этот день в разные годы:
1796 год - умирает Екатерина II.
1935 год - завершение в Москве совещания рабочих-стахановцев.
1962 год - в журнале «Новый мир» опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
1993 год - последний концерт группы «Нирвана».