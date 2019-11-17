Контролировать подростка невозможно. Родители нужны детям только до 5 лет
Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с экспертами разбираются в пубертате. Почему в 19 веке о такой проблеме и не слыхивали, а сейчас подростковый возраст начинается чуть ли не с 8 лет, а заканчивается в 20 и позже
Контролировать подростка невозможно. Родители нужны детям только до 5 лет
Эксперты в студии:
- автор Telegram канала о подростках Зинаида Лобанова;
- доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Слободчиков.