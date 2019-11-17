2019-11-17T16:15:37+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Контролировать подростка невозможно. Родители нужны детям только до 5 лет

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с экспертами разбираются в пубертате. Почему в 19 веке о такой проблеме и не слыхивали, а сейчас подростковый возраст начинается чуть ли не с 8 лет, а заканчивается в 20 и позже

Контролировать подростка невозможно. Родители нужны детям только до 5 лет

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Эксперты в студии:

- автор Telegram канала о подростках Зинаида Лобанова;

- доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Слободчиков.

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