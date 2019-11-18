2019-11-18T12:25:03+03:00
Дави на газ
Валентин АЛФИМОВКирилл БРЕВДО

Опять дураки и дороги... Москва попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей

Опять дураки и дороги... Москва попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей.Опять дураки и дороги... Москва попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей.

Кирилл Бревдо и Валентин Алфимов рассказывают про главные автомобильные темы, итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Опять дураки и дороги... Москва попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей

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Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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