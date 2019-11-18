18 Нояб. 07:03 2019-11-18T12:25:03+03:00

Опять дураки и дороги... Москва попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей.

Опять дураки и дороги... Москва попала в десятку городов мира с худшими условиями для водителей 00:00 00:00

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