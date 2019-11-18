2019-11-18T17:39:27+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин одобрил строительство моста через реку Лена, в России предлагают сократить время продажи алкоголя, четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин одобрил строительство моста через реку Лена, в России предлагают сократить время продажи алкоголя, четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

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