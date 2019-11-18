Путин одобрил строительство моста через реку Лена, в России предлагают сократить время продажи алкоголя, четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня
Елена Афонина - с главными темами дня.
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин одобрил строительство моста через реку Лена, в России предлагают сократить время продажи алкоголя, четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня
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