2019-11-18T19:00:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

18 ноября. Легализация абортов в России, появление прапорщиков и мичманов в советской армии, освобождение от должности министра МВД Николая Щелокова

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

18 ноября. Легализация абортов в России, появление прапорщиков и мичманов в советской армии, освобождение от должности министра МВД Николая Щелокова

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18 ноября. В этот день в разные годы:

1920 год - Советская Россия легализует аборты.

1971 год - указ о введении в советской армии института прапорщиков и мичманов.

1982 год - освобожден от должности министра внутренних дел Николай Щелоков.

1955 год - Карл Перкинс записывает песню «Синие замшевые туфли».

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