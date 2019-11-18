18 Нояб. 01:00 2019-11-18T19:00:08+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

18 ноября. Легализация абортов в России, появление прапорщиков и мичманов в советской армии, освобождение от должности министра МВД Николая Щелокова 00:00 00:00

18 ноября. В этот день в разные годы:

1920 год - Советская Россия легализует аборты.

1971 год - указ о введении в советской армии института прапорщиков и мичманов.

1982 год - освобожден от должности министра внутренних дел Николай Щелоков.

1955 год - Карл Перкинс записывает песню «Синие замшевые туфли».