18 ноября. Легализация абортов в России, появление прапорщиков и мичманов в советской армии, освобождение от должности министра МВД Николая Щелокова
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
18 ноября. Легализация абортов в России, появление прапорщиков и мичманов в советской армии, освобождение от должности министра МВД Николая Щелокова
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18 ноября. В этот день в разные годы:
1920 год - Советская Россия легализует аборты.
1971 год - указ о введении в советской армии института прапорщиков и мичманов.
1982 год - освобожден от должности министра внутренних дел Николай Щелоков.
1955 год - Карл Перкинс записывает песню «Синие замшевые туфли».