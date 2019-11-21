Всплыли новые подробности по делу сестер Хачатурян: Отца-насильника покрывали «друзья» из прокуратуры
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, сколько еще сестры будут находиться в статусе обвиняемых, нужно ли создавать государственную программу арендного жилья и рассказывают, какую новую технику покажут на параде 9 мая
Всплыли новые подробности по делу сестер Хачатурян: Отца-насильника покрывали «друзья» из прокуратуры
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