Американский журналист Майкл Васюра: Летчик Ярошенко - не ангел. Но за это в тюрьму не сажают
Российский летчик Константин Ярошенко выглядит сейчас совсем иначе, а не так, как на этом фото до ареста. Фото: ИТАР-ТАСС
Недавно США отказали России в просьбе отпустить Константина Ярошенко для дальнейшего отбывания наказания на Родине. Но за что российского летчика осудили на самом деле, и кто стоит за «делом Ярошенко»?
Американский журналист Майкл Васюра: Летчик Ярошенко - не ангел. Но за это в тюрьму не сажают
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