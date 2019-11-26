Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и международных соревнований на 4 года
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, ради каких спортсменов подставили всю страну, как школьники массово отравились газом, почему россияне не хотят иметь детей и зачем «Союзмультфильм» решил снимать продолжение советских хитов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и международных соревнований на 4 года
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