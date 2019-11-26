2019-11-26T11:32:01+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и международных соревнований на 4 года

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, ради каких спортсменов подставили всю страну, как школьники массово отравились газом, почему россияне не хотят иметь детей и зачем «Союзмультфильм» решил снимать продолжение советских хитов

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады и международных соревнований на 4 года

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Главное - вовремя

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
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