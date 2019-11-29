2019-11-29T13:42:23+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

В Подмосковье ищут азиатов, убивших физика-ядерщика

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных столичных новостях.Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных столичных новостях.

А жители Балашихи уже несколько лет воюют с соседкой, которая завела в своей квартире 20 свиней

В Подмосковье ищут азиатов, убивших физика-ядерщика

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КСТАТИ

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