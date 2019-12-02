Как мусорная реформа вылилась в массовые мусорные протесты
Обсуждаем главные темы с Максимом Шевченко и Валентином Алфимовым.
Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами главные темы: митинги против новых мусорных полигонов, запрет ФСБ на въезд в Россию французского социолога Карин Клеман и отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
Как мусорная реформа вылилась в массовые мусорные протесты
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