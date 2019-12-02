2019-12-02T13:51:01+03:00
Доживём до понедельника
Валентин АЛФИМОВМаксим ШЕВЧЕНКО

Как мусорная реформа вылилась в массовые мусорные протесты

Обсуждаем главные темы с Максимом Шевченко и Валентином Алфимовым.Обсуждаем главные темы с Максимом Шевченко и Валентином Алфимовым.

Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами главные темы: митинги против новых мусорных полигонов, запрет ФСБ на въезд в Россию французского социолога Карин Клеман и отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

Как мусорная реформа вылилась в массовые мусорные протесты

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