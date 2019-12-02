СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-02T18:55:37+03:00

Семьям погибших в ДТП с автобусом выплатят по миллиону рублей, в России потратят 300 миллиардов рублей на строительство нового авианосца, Жириновский заявил, что закон о домашнем насилии может разрушить российские семьи 00:00 00:00

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