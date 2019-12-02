Семьям погибших в ДТП с автобусом выплатят по миллиону рублей, в России потратят 300 миллиардов рублей на строительство нового авианосца, Жириновский заявил, что закон о домашнем насилии может разрушить российские семьи
Елена Афонина - с главными темами дня
Семьям погибших в ДТП с автобусом выплатят по миллиону рублей, в России потратят 300 миллиардов рублей на строительство нового авианосца, Жириновский заявил, что закон о домашнем насилии может разрушить российские семьи
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