Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет, Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек, россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч
Елена Афонина подводит информационные итоги дня.
Елена Афонина подводит информационные итоги дня
Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет, Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек, россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч
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