3 Дек. 18:03 2019-12-03T20:25:29+03:00

Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет, Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек, россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч 00:00 00:00

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