2019-12-03T20:25:29+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет, Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек, россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч

Елена Афонина подводит информационные итоги дня.Елена Афонина подводит информационные итоги дня.

Елена Афонина подводит информационные итоги дня

Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет, Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек, россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч

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