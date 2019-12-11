СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-11T18:53:36+03:00

Как начать бизнес с нуля на интересной идее 00:00 00:00

В. Алфимов:

- Сегодня в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» пройдет заключительный в этом году форум «Мой бизнес». Вообще что такое этот проект? Это такое дальнейшее развитие одноименного приоритетного проекта, он, кстати, аж с 2016 года реализуется. Этот нацпроект структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю. Причем, не просто меры поддержки, а на каждом этапе жизненного цикла его бизнеса от появления идеи и дальше, дальше – регистрация, помощь в получении финансирования, имущественная поддержка, если необходима – до реализации конечных проектов в отдельных отраслях. Причем, отрасли совершенно разные – хоть туризм, хоть сельское хозяйство. А может быть даже расширение бизнеса и выход на экспорт. Три целевых показателя у этого нацпроекта. И к чему должны прийти в итоге по результатам его исполнения? Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна вырасти с 19 миллионов человек в 2018 году до 25 миллионов – уже к 2024 году. Доля малых и средних предпринимателей в ВВП страны должна вырасти тоже с 22% в 2017 году до 32,5% - к 2024 году. И доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме несырьевого экспорта должно увеличиться с 8,5 до 10 процентов – тоже к 2024 году. Как вся эта штука работает? Об этом мы поговорим с Вячеславом Зениным, генеральным директором самой крупной в России сети батутных центров COSMICA. Вячеслав, здравствуйте.

В. Зенин:

- Здравствуйте.

В. Алфимов:

- Как вы начинали свой бизнес? Откуда вообще пришла идея делать батутные центры? Я понимаю, как может прийти идея что-то покупать и продавать. Я понимаю, как может прийти идея печь хлеб. Батутные центры – никогда у нас их не было в большом сегменте – и тут, раз, появляетесь вы, ваши коллеги или конкуренты, не знаю, как вам приятнее. И вы очень неплохо растете. Откуда идея?

В. Зенин:

- Самый первый батутный центр мы открывали в городе Рязани и мы искали интересную идею, которая не была еще реализована в Рязани, ездили в Москву, смотрели, а в Москве она как раз набирала в 2015 году такой тренд, как раз батутные центры, и они очень активно развивались, получали свою прибыль. Поэтому решили попробовать новую интересную идею для региона развить и уже оттуда такая была как стартовая площадка, запустили, получилось очень круто и начали это масштабировать по всей России, и оборудование производить, и дальше уже развивать.

В. Алфимов:

- Почему именно батутные центры? Это какое-то детское увлечение или просто пришло в голову, что классно было бы сделать?

В. Зенин:

- На самом деле, увлечений нет ни у меня, ни у партнеров, батутными центрами. Просто это проект, который интересен, которого не было в Рязани… Хотелось привезти что-то такое новое для города, чего еще не видели наши жители.

В. Алфимов:

- Зашло в Рязани?

В. Зенин:

- Да, у нас этот проект до сих пор работает, уже 4 с чем-то года, и вполне успешно.

В. Алфимов:

- Сколько всего у вас центров и где они находятся?

В. Зенин:

- На данный момент у нас всего 10 батутных центров – это и свои филиальные центры, и франчайзинговая модель. Находится в основном это в ближайшем Подмосковье. Но есть центры удаленные. Например, самый дальний город – это город Ейск… Мы растем, развиваемся и, кстати, планируем за рубеж уже выходить.

В. Алфимов:

- С какими трудностями приходилось сталкиваться вам? Вообще приходится сталкиваться предпринимателям в России? Может быть, какие-то препоны кто-то ставит?

В. Зенин:

- Со стороны правительства сейчас каких-то сложностей нету. В предпринимательстве какие-то ошибки и риски есть постоянно, к ним постепенно привыкаешь. Если какие-то проблемы появляются, ты понимаешь, что их просто нужно решить, в принципе, все вопросы решаемы.

В. Алфимов:

- Я хочу понять, как вы своим бизнесом занимаетесь? У вас есть управляющий? Или вы сами полностью всем занимаетесь – от походов по всевозможным инстанциям, управление непосредственное и т.д.?

В. Зенин:

- Здесь есть разные этапы. В начале, да, безусловно, я сам всем занимался. Сейчас у нас в штате уже порядка 30 человек. Ну, то есть, помимо того, что мы сами батутным центром управляем, мы также производим батутное оборудование по всей России, там уже больше 80 центров укомплектовали. И встроенные батуты для детских площадок делаем. То есть, сейчас по инстанциям, например, там уже бухгалтер где-то ходит. Но иногда все-таки самому приходится.

В. Алфимов:

- Сложно управлять и общаться с государственными органами?

В. Зенин:

- Сейчас адекватнее это стало. То есть, я смотрю, как изменилось это все за четыре года. То есть, все идет как раз на упрощение… Все более открыто, более прозрачно становится с каждым годом.

В. Алфимов:

- Как помогало государство? Или как оно помогает вам? Может быть, предлагают какие-то субсидии? Кредиты?

В. Зенин:

- В самом начале, когда мы запустились, мы закупили оборудование и потом в этот же год получили субсидию на 300 тысяч. Нам возместили часть доли за покупку оборудования – это 300 тысяч рублей. В этом году мы взяли льготное кредитование под 7 с чем-то процентов годовых. И плюс форумы, которые сейчас проводятся в Москве и по всем городам, они тоже как бесплатное обучение и мы посещаем их.

В. Алфимов:

- Действительно какой-то толк в них есть?

В. Зенин:

- Да, безусловно. Как минимум, это networking так скажем, знакомство с такими же предпринимателями, но и часто там очень крутые спикеры.

В. Алфимов:

- Очень крутые спикеры могут говорить ни о чем. Или какими-то общими словами. Я хочу понять – действительно ли можно выцепить из их слов какие-то очень важные моменты для себя, для развития своего собственного бизнеса и использовать это как инструкцию по применению?

В. Зенин:

- Все зависит, с каким запросом ты пришел на форум. Если ты пришел без запроса, то, наверное, будет сложно. А если у тебя есть конкретный запрос разобраться в чем-то или найти, может быть, человека, кто этим занимается, то это будет достаточно эффективно. Спикеры разные бывают, бывают и хорошие, и бывают те, кто воду просто льет как бы – здесь сложно обобщить.

В. Алфимов:

- Хорошо. Давай чуть подробнее про помощь государства. 300 тысяч субсидии – это невозвратная субсидия, да?

В. Зенин:

- Нет, не возвратная. Мы купили оборудования на 500 с чем-то тысяч и 70% от стоимости оборудования – 300 тысяч получается – нам возместили.

В. Алфимов:

- Что нужно сделать для того, чтобы тебе возместили 70% от оборудования?

В. Зенин:

- Мы получали эту субсидию в Рязанском регионе, сейчас, по-моему, уже таких субсидий нет. То есть, каждый год программа меняется и надо смотреть, какие программы есть сейчас. В принципе, надо подать заявку и там на основании конкурса выбирают, кому они в принципе возмещают.

В. Алфимов:

- И вы этот конкурс выиграли?

В. Зенин:

- Да. Там порядка 20 человек выиграли конкурс. Там, например, 30-40 заявок и из них 20 прошли конкурс. Но у нас бизнес такой – социально ответственный достаточно – потому что это все-таки спорт, это не только для детей. То есть, батут – это сейчас олимпийский вид спорта. Поэтому у нас есть групповые программы, у нас есть и фитнес. Но все равно это спорт – батутные центры. Поэтому у нас, по сути, социальный бизнес.

В. Алфимов:

- А кто к вам ходит в основном?

В. Зенин:

- Процентов 60-70 – это все-таки дети.

В. Алфимов:

- День рождения в батутном центре – это круто, да.

В. Зенин:

- Да, это очень круто. Но так же это взрослая аудитория, которая прыгает уже более профессионально, занимаются батутным фристайлом, делают двойные-тройные сальто и изучают уже такие более сложные акробатические элементы.

В. Алфимов:

- А я могу к вам прийти?

В. Зенин:

- Да, конечно.

В. Алфимов:

- Я не сломаю себе ничего?

В. Зенин:

- Нет. У нас, во-первых, присутствует тренер, он проведет разминку и инструктаж, и покажет, как заниматься. То есть, мы стараемся обучать людей, для того, чтобы они в ходе часового, например, занятия чему-то научились. Хотя бы простейшим элементам. Но я всегда говорю, что, в принципе, если человек физически активный, то он даже в течение одного занятия на батуте вполне может сделать переднее сальто.

В. Алфимов:

- Хорошо. Давай про то, как меняется деловой климат у нас в стране. Вы начали в 2015-м? Сейчас 2019-й, прошло четыре года. Ты чувствуешь изменения? Тебе стало проще работать? У тебя стал проще доступ к тем же самым государственным деньгам? Стало меньше проблем с бумагами?

В. Зенин:

- Проблем с бумагами – да. Я помню, в 2015 году приходилось даже с банком постоянно куда-то ездить, вот там еще были чековые книжки, чтобы там снять деньги, было очень сложно. С точки зрения проще работать? Наверное, сейчас даже посложнее стало. Потому что все равно экономическая ситуация в стране, наверное, чуть-чуть ухудшилась за это время. Поэтому люди дольше выбирают, принимают решение, там конкуренция становится более жесткой. Но в целом работать можно и нужно.

В. Алфимов:

- Хорошо. А как ты узнал про этот льготный кредит под 7%

В. Зенин:

- На сайте Минэкономразвития в каждом регионе в принципе вывешивается эта информация, она вся открытая. Так же есть площадка «Бизнеснавигатор» МСП – там можно посмотреть в своем регионе какие есть программы по поддержке предпринимательства. Кстати, мы, например, выставлялись на выставке, и нам часть затрат тоже как-то субсидировали.

В. Алфимов:

- Государство?

В. Зенин:

- Да.

В. Алфимов:

- Насколько просто сейчас узнать о этих мерах поддержки? Насколько эта информация доступна? Насколько предприниматель, который не знает, что ему государство может помочь, может легко найти эту информацию?

В. Зенин:

- Да легко. Он может вбить это в поиск в интернете и, если он захочет об этом узнать и найти, то проблем не будет. Плюс всегда можно прийти в центр поддержки предпринимательства в своем регионе и сказать – ребята, расскажите, какие у вас есть программы? И они все расскажут, и их можно использовать.

В. Алфимов:

- Коротко, буквально одним словом – стоит сейчас начинать бизнес в России?

В. Зенин:

- Да, конечно.