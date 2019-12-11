11 Дек. 01:00 2019-12-12T01:02:19+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

12 декабря. Открытие Манежа в Москве, смерть соратника Ленина Александра Парвуса, решение о вводе войск в Афганистан 00:00 00:00

12 декабря. В этот день в разные годы:

1817 год - в Москве открывается здание Манежа.

1924 год - умирает соратник Ленина Александр Парвус.

1979 год - политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе войск в Афганистан.

1988 год - Джордж Майкл на вершине чартов.