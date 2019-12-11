2019-12-12T01:02:19+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 декабря. Открытие Манежа в Москве, смерть соратника Ленина Александра Парвуса, решение о вводе войск в Афганистан

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 декабря. Открытие Манежа в Москве, смерть соратника Ленина Александра Парвуса, решение о вводе войск в Афганистан

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12 декабря. В этот день в разные годы:

1817 год - в Москве открывается здание Манежа.

1924 год - умирает соратник Ленина Александр Парвус.

1979 год - политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе войск в Афганистан.

1988 год - Джордж Майкл на вершине чартов.

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1 Декабря 2019 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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