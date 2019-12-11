12 декабря. Открытие Манежа в Москве, смерть соратника Ленина Александра Парвуса, решение о вводе войск в Афганистан
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 декабря. Открытие Манежа в Москве, смерть соратника Ленина Александра Парвуса, решение о вводе войск в Афганистан
12 декабря. В этот день в разные годы:
1817 год - в Москве открывается здание Манежа.
1924 год - умирает соратник Ленина Александр Парвус.
1979 год - политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе войск в Афганистан.
1988 год - Джордж Майкл на вершине чартов.