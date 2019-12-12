2019-12-12T12:01:36+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Ножи, монтировки и клюшки: российские водители рассказали, какие средства самообороны возят с собой

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают об итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают об итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают об итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Ножи, монтировки и клюшки: российские водители рассказали, какие средства самообороны возят с собой

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 32.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
9 Декабря 2019 7:03 - 7:54

Дави на газ

Тема: Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России, праворульные авто перестают быть популярными даже на Дальнем Востоке

В студии: Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Кирилл МИЛЕШКИН
07:30
21:30
21 Ноября 2019 7:03 - 7:54

Дави на газ

Тема: Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную станцию Рамзеса II нашли в Египте
Лужков умер из-за редкого осложнения после обследования сердца
В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ
Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников
Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре
МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»