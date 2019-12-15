2019-12-15T16:20:51+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Не стало патриарха отечественной журналистики Михаила Ненашева, у Путина и Зеленского расхождения в позиции по Донбассу, в Севастополе затонула подлодка Б-380, процедура импичмента Трампа может прекратиться, Япония опять требует Курильские острова

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Елена Афонина - с главными темами дня

Не стало патриарха отечественной журналистики Михаила Ненашева, у Путина и Зеленского расхождения в позиции по Донбассу, в Севастополе затонула подлодка Б-380, процедура импичмента Трампа может прекратиться, Япония опять требует Курильские острова

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