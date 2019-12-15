Не стало патриарха отечественной журналистики Михаила Ненашева, у Путина и Зеленского расхождения в позиции по Донбассу, в Севастополе затонула подлодка Б-380, процедура импичмента Трампа может прекратиться, Япония опять требует Курильские острова
Главное. О чем говорит страна
Елена Афонина - с главными темами дня
Не стало патриарха отечественной журналистики Михаила Ненашева, у Путина и Зеленского расхождения в позиции по Донбассу, в Севастополе затонула подлодка Б-380, процедура импичмента Трампа может прекратиться, Япония опять требует Курильские острова
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