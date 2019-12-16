Михаил Делягин: Запад ждёт от России новой идеологии, которая спасёт весь мир
Доктор экономических наук Михаил Делягин обсуждает главные темы дня.
Доктор экономических наук - про то, удастся ли либералам вернуть Россию в ад 90-х, почему разваливается западная цивилизация и как люди отбили Шиес
Михаил Делягин: Запад ждёт от России новой идеологии, которая спасёт весь мир
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