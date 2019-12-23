СК дал свои комментарии по расследованию ВАДА. Они слишком короткие, чтобы выиграть информационную войну
Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы дня
СК дал свои комментарии по расследованию ВАДА. Они слишком короткие, чтобы выиграть информационную войну
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отдельно взятые федерации любят и холят своих спортсменов а отдельные губят и топят