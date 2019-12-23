СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-23T12:46:27+03:00

СК дал свои комментарии по расследованию ВАДА. Они слишком короткие, чтобы выиграть информационную войну 00:00 00:00

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отдельно взятые федерации любят и холят своих спортсменов а отдельные губят и топят