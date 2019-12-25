Верите? Росстат пообещал минимальное подорожание топлива за десять лет
Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями.
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, слушают музыку, рассказывают о тест-драйвах и отвечают на ваши вопросы
Верите? Росстат пообещал минимальное подорожание топлива за десять лет
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