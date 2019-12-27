2019-12-27T14:17:33+03:00
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Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Мардан: «Северный поток-2» строили для того, чтобы Украина перестала измываться над русским народом

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан подводят итоги недели.Надана Фридрихсон и Сергей Мардан подводят итоги недели.

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан подводят итоги недели

Сергей Мардан: «Северный поток-2» строили для того, чтобы Украина перестала измываться над русским народом

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В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Юрий АНТИПОВ
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