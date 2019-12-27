2019-12-27T20:12:42+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Когда сталкиваюсь с врачами, думаю, что лучше бы они по гуглу лечили. Потому что в гугле написано больше

Михаил Делягин обсуждает главные экономические темы.Михаил Делягин обсуждает главные экономические темы.

Известный экономист - про разнос, который устроила Голикова российскому здравоохранению

Михаил Делягин: Когда сталкиваюсь с врачами, думаю, что лучше бы они по гуглу лечили. Потому что в гугле написано больше

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
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