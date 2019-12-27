Михаил Делягин: Когда сталкиваюсь с врачами, думаю, что лучше бы они по гуглу лечили. Потому что в гугле написано больше
Михаил Делягин обсуждает главные экономические темы.
Известный экономист - про разнос, который устроила Голикова российскому здравоохранению
Михаил Делягин: Когда сталкиваюсь с врачами, думаю, что лучше бы они по гуглу лечили. Потому что в гугле написано больше
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