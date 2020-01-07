7 Янв. 2020 2020-01-07T15:53:55+03:00

Производство автомобилей в Германии в 2019-м стало самым низким за 25 лет, под Калининградом выставили на продажу тевтонский замок 14-го века, а врачи рассказали, как прийти в себя после праздников 00:00 00:00

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