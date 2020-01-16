17 января. Покорение Робертом Скоттом Южного полюса, начало операции в Персидском заливе «Буря в пустыне», последняя запись Фредди Меркьюри
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 января. Покорение Робертом Скоттом Южного полюса, начало операции в Персидском заливе «Буря в пустыне», последняя запись Фредди Меркьюри
17 января. В этот день в разные годы:
1912 год - Британский путешественник Роберт Скотт достигает Южного полюса.
1917 год - в Нью Йорке на Манхэттене впервые выступает джазовый коллектив Original Dixieland Jass Band.
1991 год - в Персидском заливе начинается военная операция «Буря в пустыне».
1992 год - группа Queen выпускает сингл «The Show Must Go On».
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