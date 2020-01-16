2020-01-16T23:38:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

17 января. Покорение Робертом Скоттом Южного полюса, начало операции в Персидском заливе «Буря в пустыне», последняя запись Фредди Меркьюри

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

17 января. Покорение Робертом Скоттом Южного полюса, начало операции в Персидском заливе «Буря в пустыне», последняя запись Фредди Меркьюри

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17 января. В этот день в разные годы:

1912 год - Британский путешественник Роберт Скотт достигает Южного полюса.

1917 год - в Нью Йорке на Манхэттене впервые выступает джазовый коллектив Original Dixieland Jass Band.

1991 год - в Персидском заливе начинается военная операция «Буря в пустыне».

1992 год - группа Queen выпускает сингл «The Show Must Go On».

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