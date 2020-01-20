2020-01-19T22:07:54+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

20 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, свадьба актрисы Шерон Тейт и режиссера Романа Полански, объявление бойкота Олимпиады-80 в Москве

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

20 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, свадьба актрисы Шерон Тейт и режиссера Романа Полански, объявление бойкота Олимпиады-80 в Москве

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20 января. В этот день в разные годы:

1960 год - инаугурация самого молодого президента США Джона Кеннеди.

1968 год - свадьба актрисы Шерон Тейт и режиссера Романа Полански в Голливуде.

1980 год - президент США Джим Картер объявляет о бойкоте олимпийских игр в Москве.

1983 год - в больнице умирает легендарный бразильский футболист Гарринча.

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