20 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, свадьба актрисы Шерон Тейт и режиссера Романа Полански, объявление бойкота Олимпиады-80 в Москве
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, свадьба актрисы Шерон Тейт и режиссера Романа Полански, объявление бойкота Олимпиады-80 в Москве
20 января. В этот день в разные годы:
1960 год - инаугурация самого молодого президента США Джона Кеннеди.
1968 год - свадьба актрисы Шерон Тейт и режиссера Романа Полански в Голливуде.
1980 год - президент США Джим Картер объявляет о бойкоте олимпийских игр в Москве.
1983 год - в больнице умирает легендарный бразильский футболист Гарринча.