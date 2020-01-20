Михаил Делягин: Правительство Медведева должно ползать на четвереньках и истошно кричать «Я виноват! Я не выполнил план! Я обязательно исправлюсь!»
Известный экономист - про то, нужно ли отменять прогрессивную шкалу налогообложения
Михаил Делягин: Правительство Медведева должно ползать на четвереньках и истошно кричать «Я виноват! Я не выполнил план! Я обязательно исправлюсь!»
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