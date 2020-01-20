2020-01-20T19:09:19+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Правительство Медведева должно ползать на четвереньках и истошно кричать «Я виноват! Я не выполнил план! Я обязательно исправлюсь!»

Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные темы дня.Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные темы дня.

Известный экономист - про то, нужно ли отменять прогрессивную шкалу налогообложения

Михаил Делягин: Правительство Медведева должно ползать на четвереньках и истошно кричать «Я виноват! Я не выполнил план! Я обязательно исправлюсь!»

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Января 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Набиуллина на послании сидела так, как будто она на сковородке и понимает, что её сейчас будут нагревать. Причем быстро

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января
Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции
В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе
Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба
На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Украинец застрелил друга из-за спора, кто лучший президент – Зеленский или Порошенко
В аэропортах Египта готовы к проверке российских инспекторов
В Сети возмутились математической задачкой, у которой сразу два правильных ответа
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за загрязненную нефть в «Дружбе»
Умер Ярослав Кубера, занимавший пост председателя сената Чехии
Эксперт: после отмены комиссии за оплату ЖКХ банки не понесут убытки
Китай готовит полный запрет одноразового пластика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию
В России хотят создать госпрограмму по школьным походам в кино
Специалист рассказала, чем завтракать, чтобы не набрать лишних килограммов
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Новый посол США рассказал о сферах сотрудничества с Россией
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Гоа
«Никогда не ронял гитару»: Американский певец Дэвид Олни умер прямо на сцене
Зеленский рассказал, при каком условии ушел бы в отставку
Названы регионы, где самые быстрые водители
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза