2020-01-24T16:08:59+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 января. Начало золотой лихорадки в Калифорнии, изобретение эскимо, основание театра «Ромэн» и выпуск компьютера Apple Macintosh

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 января. Начало золотой лихорадки в Калифорнии, изобретение эскимо, основание театра «Ромэн» и выпуск компьютера Apple Macintosh

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24 января. В этот день в разные годы:

1848 год. Начало золотой лихорадки в Калифорнии.

1921 год. Изобретение эскимо.

1931 год. Основание театра «Ромэн».

1984 год. Выпуск первого персонального компьютера Apple Macintosh.

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