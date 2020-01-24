24 января. Начало золотой лихорадки в Калифорнии, изобретение эскимо, основание театра «Ромэн» и выпуск компьютера Apple Macintosh
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 января. Начало золотой лихорадки в Калифорнии, изобретение эскимо, основание театра «Ромэн» и выпуск компьютера Apple Macintosh
24 января. В этот день в разные годы:
1848 год. Начало золотой лихорадки в Калифорнии.
1921 год. Изобретение эскимо.
1931 год. Основание театра «Ромэн».
1984 год. Выпуск первого персонального компьютера Apple Macintosh.
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