Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции, по данным ВЦИОМа большинство россиян за поправки в Конституцию, московскую программу реновации хрущевок хотят перенести на всю страну
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции, по данным ВЦИОМа большинство россиян за поправки в Конституцию, московскую программу реновации хрущевок хотят перенести на всю страну
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