2020-02-03T22:05:38+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции, по данным ВЦИОМа большинство россиян за поправки в Конституцию, московскую программу реновации хрущевок хотят перенести на всю страну

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции, по данным ВЦИОМа большинство россиян за поправки в Конституцию, московскую программу реновации хрущевок хотят перенести на всю страну

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