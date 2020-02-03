4 февраля. Выборы Джорджа Вашингтона 1-м президентом США, утверждение официальной эмблемы Rolls-Royce, последние испытания в московском метро
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 февраля. Выборы Джорджа Вашингтона 1-м президентом США, утверждение официальной эмблемы Rolls-Royce, последние испытания в московском метро
4 февраля. В этот день в разные годы:
1789 год - Джордж Вашингтон выбран 1-м президентом США.
1911 год - учреждена эмблема английского автомобиля Rolls-Royce.
1935 год - запуск первого испытательного поезда московского метро.
1974 год - Патриция Херст, внучка американского миллиардера Уильяма Рэндольфа Херста, похищена в студенческом городке.