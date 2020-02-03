2020-02-04T00:03:40+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

4 февраля. Выборы Джорджа Вашингтона 1-м президентом США, утверждение официальной эмблемы Rolls-Royce, последние испытания в московском метро

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

4 февраля. Выборы Джорджа Вашингтона 1-м президентом США, утверждение официальной эмблемы Rolls-Royce, последние испытания в московском метро

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4 февраля. В этот день в разные годы:

1789 год - Джордж Вашингтон выбран 1-м президентом США.

1911 год - учреждена эмблема английского автомобиля Rolls-Royce.

1935 год - запуск первого испытательного поезда московского метро.

1974 год - Патриция Херст, внучка американского миллиардера Уильяма Рэндольфа Херста, похищена в студенческом городке.

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