2020-02-05T10:51:28+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДОМария БАЧЕНИНА

Врачи рассказали, какие продукты вредят иммунитету. А мы выяснили, какие его поднимают и укрепляют!

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают вместе с экспертами и слушателями главные утренние темы.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают вместе с экспертами и слушателями главные утренние темы.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают вместе с экспертами и слушателями главные утренние темы

Врачи рассказали, какие продукты вредят иммунитету. А мы выяснили, какие его поднимают и укрепляют!

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Февраля 2020 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: В Европе татуировки могут оказаться под частичным запретом из-за риска их отрицательного воздействия на организм человека

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Владимир ЕРМАК
07:30
21:30
27 Января 2020 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, записавший рэп для студентов: Делали все сами, на коленке, по ночам

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
24 Января 2020 7:03 - 7:54

Главное - вовремя

Тема: Жителям российских мегаполисов рекомендовали избегать контактов с туристами из Китая, Алиэкспресс проверяет все посылки на коронавирус

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
23 Января 2020 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам». Мединский перед отставкой поручил запретить показ голливудских фильмов на майских праздниках

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Китайские врачи подтвердили, что коронавирус может передаваться от матери к ребенку при беременности или родах
В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин
Редакция РБК эвакуирована из-за пожара
В Китае создают робота для взятия анализов на коронавирус
Трамп: "Положение США прочное как никогда прежде"
Поездку в общественном транспорте можно будет оплатить по QR-коду
BeIN SPORTS: ВАДА запрещает России участие в Чемпионате мира по футболу в 2022 году
Американские врачи призвали сократить потребление мяса
Песков: Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом
Суд перенес заседание о заочном аресте экс-совладельца банка «Открытие» из-за «минирования»
Больше половины россиян мечтают поменять профессию, но боятся перемен
Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Трамп готов отменить санкции против Ирана при выполнении ряда условий
МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране