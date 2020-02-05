Вывезенные самолетами ВКС из Китая россияне рассказывают, в каких условиях их заперли на карантин на 2 недели
Игорь Измайлов - с последними новостями о борьбе с коронавирусом.
Игорь Измайлов - с последними новостями о борьбе с коронавирусом
Вывезенные самолетами ВКС из Китая россияне рассказывают, в каких условиях их заперли на карантин на 2 недели
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.