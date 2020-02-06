6 Февр. 2020 2020-02-06T17:10:54+03:00

1765 россиян ожидают вылета из Китая, Счетная палата заявила, что правительство Медведева не справлялось с поставленными задачами, цены на недвижимость вырастут на 25% 00:00 00:00

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