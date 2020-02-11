11 Февр. 2020 2020-02-13T18:43:41+03:00

Антон Челышев и Наталья Агре разбираются, что изменилось в системе регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году.

Как изменилась система регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году 00:00 00:00

Готовы ли автодилеры регистрировать автомобили в день покупки, сколько это будет стоить и кто теперь изготавливает автономера?

В каких случаях автовладельцу может быть отказано в регистрации и почему теперь нельзя регистрировать машины на детей?

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал полковник полиции, начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.