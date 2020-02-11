Как изменилась система регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году
Об этом Радио «Комсомольская правда» рассказал полковник полиции, начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров
Как изменилась система регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году
Готовы ли автодилеры регистрировать автомобили в день покупки, сколько это будет стоить и кто теперь изготавливает автономера?
В каких случаях автовладельцу может быть отказано в регистрации и почему теперь нельзя регистрировать машины на детей?
Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал полковник полиции, начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.