2020-02-13T18:43:41+03:00
Россия в движении
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕ

Как изменилась система регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году

Антон Челышев и Наталья Агре разбираются, что изменилось в системе регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году.Антон Челышев и Наталья Агре разбираются, что изменилось в системе регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году.

Об этом Радио «Комсомольская правда» рассказал полковник полиции, начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров

Как изменилась система регистрации транспортных средств в нашей стране в 2020-м году

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Готовы ли автодилеры регистрировать автомобили в день покупки, сколько это будет стоить и кто теперь изготавливает автономера?

В каких случаях автовладельцу может быть отказано в регистрации и почему теперь нельзя регистрировать машины на детей?

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал полковник полиции, начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

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