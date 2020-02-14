2020-02-14T13:11:27+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Москвичка, ставшая интернет-мемом после истерики в такси: «вези меня, мразь» рассказала, почему сорвалась

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают, чем живет столица.Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают, чем живет столица.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян разбираются в запутанной истории конфликта водителя такси и пассажирки, а также рассказывают о том, как можно напрокат для фото взять пустые пакеты из ЦУМа и букет от несуществующего поклонника

Москвичка, ставшая интернет-мемом после истерики в такси: «вези меня, мразь» рассказала, почему сорвалась

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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