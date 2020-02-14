14 Февр. 2020 2020-02-14T13:11:27+03:00

Москвичка, ставшая интернет-мемом после истерики в такси: «вези меня, мразь» рассказала, почему сорвалась 00:00 00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!