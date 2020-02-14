Москвичка, ставшая интернет-мемом после истерики в такси: «вези меня, мразь» рассказала, почему сорвалась
Михаил Антонов и Анастасия Варданян разбираются в запутанной истории конфликта водителя такси и пассажирки, а также рассказывают о том, как можно напрокат для фото взять пустые пакеты из ЦУМа и букет от несуществующего поклонника
Москвичка, ставшая интернет-мемом после истерики в такси: «вези меня, мразь» рассказала, почему сорвалась
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