2020-02-17T20:51:16+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Константин Малофеев: Высказывание отца Димитрия о женах-проститутках - это образец ярчайшей проповеди. Сначала думаешь, что это хайп. А потом начинаешь задумываться

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с заместителем председателя Всемирного русского собора Константином Малофеевым, как относиться к гражданским женам и нужно ли считать Россию правопреемницей СССР

Константин Малофеев: Высказывание отца Димитрия о женах-проститутках - это образец ярчайшей проповеди. Сначала думаешь, что это хайп. А потом начинаешь задумываться

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