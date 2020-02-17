Константин Малофеев: Высказывание отца Димитрия о женах-проститутках - это образец ярчайшей проповеди. Сначала думаешь, что это хайп. А потом начинаешь задумываться
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с заместителем председателя Всемирного русского собора Константином Малофеевым, как относиться к гражданским женам и нужно ли считать Россию правопреемницей СССР
Константин Малофеев: Высказывание отца Димитрия о женах-проститутках - это образец ярчайшей проповеди. Сначала думаешь, что это хайп. А потом начинаешь задумываться
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