2020-02-18T15:43:15+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ

В годы Великой депрессии власти раздавали картошку голодающим американцам. Так вот, эксперты предрекают, что новый кризис будет еще страшнее и хуже, чем Великая депрессия.В годы Великой депрессии власти раздавали картошку голодающим американцам. Так вот, эксперты предрекают, что новый кризис будет еще страшнее и хуже, чем Великая депрессия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Кричевский, Михаил Делягин, Владислав Гинько, Алексей Зубец и Владислав Жуковский в спецпроекте Ивана Панкина рассказывают, как готовиться к жизни в новых условиях

Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ

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В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже чем в 2008-м году и даже во времена великой депрессии в США.

Ведущие экономисты России в эфире Радио «Комсомольская правда» разбираются в состоятельности этих прогнозов.

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