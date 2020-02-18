18 Февр. 2020 2020-02-18T15:43:15+03:00

В годы Великой депрессии власти раздавали картошку голодающим американцам. Так вот, эксперты предрекают, что новый кризис будет еще страшнее и хуже, чем Великая депрессия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ 00:00 00:00

В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже чем в 2008-м году и даже во времена великой депрессии в США.

Ведущие экономисты России в эфире Радио «Комсомольская правда» разбираются в состоятельности этих прогнозов.