18 Февр. 2020 2020-02-18T20:34:21+03:00

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли», россияне стали лучше относиться к Западу, а в Новой Третьяковке открывается выставка работ, переданных в дар Маратом Гельманом 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!