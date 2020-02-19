19 Февр. 2020 2020-02-19T16:24:17+03:00

Из-за челленджей в TikTok калечатся подростки, россияне хотят получать две пенсии - от государства и работодателя, врачебные ошибки возникают из-за кадрового дефицита и перегрузок на работе, Юрию Антонову 75 лет 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.