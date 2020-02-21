Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили, голосование по поправкам к Конституции состоится в конце апреля, россияне стали чаще жаловаться на то, что смартфоны их подслушивают
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили, голосование по поправкам к Конституции состоится в конце апреля, россияне стали чаще жаловаться на то, что смартфоны их подслушивают
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