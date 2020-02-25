ЗОЖ и экономия времени - по-прежнему в числе главных трендов на рынке продуктов питания
Таисия Морозова - начальник отдела по управлению брендами центрального дивизиона Группы Продо в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».
Чтобы потребители тратили как можно меньше времени на покупки, компания ВкусВилл начала продавать товары на крупнейших электронных площадках, а группа ПРОДО сумела убедить покупателей, в том, что высокобелковые продукты тоже могут быть здоровыми
ЗОЖ и экономия времени - по-прежнему в числе главных трендов на рынке продуктов питания
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