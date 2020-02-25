2020-02-25T22:33:51+03:00
Открытая студия
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

ЗОЖ и экономия времени - по-прежнему в числе главных трендов на рынке продуктов питания

Таисия Морозова - начальник отдела по управлению брендами центрального дивизиона Группы Продо в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».Таисия Морозова - начальник отдела по управлению брендами центрального дивизиона Группы Продо в Открытой студии Радио «Комсомольская правда».

Чтобы потребители тратили как можно меньше времени на покупки, компания ВкусВилл начала продавать товары на крупнейших электронных площадках, а группа ПРОДО сумела убедить покупателей, в том, что высокобелковые продукты тоже могут быть здоровыми

ЗОЖ и экономия времени - по-прежнему в числе главных трендов на рынке продуктов питания

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