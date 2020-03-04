2020-03-04T13:18:17+03:00
Дави на газ
Кирилл БРЕВДОСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км, Nissan сокращает выпуск машин в РФ, завод в Петербурге переходит на одну смену

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях.Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях.

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях

BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км, Nissan сокращает выпуск машин в РФ, завод в Петербурге переходит на одну смену

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07:30
21:30
Сегодня 7:46 - 8:02

Дави на газ

Тема: BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км, Nissan сокращает выпуск машин в РФ, завод в Петербурге переходит на одну смену

В студии: Кирилл БРЕВДО, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН
07:30
21:30
2 Марта 2020 7:46 - 8:02

Дави на газ

Тема: В 2019 году выросла аварийность по вине начинающих водителей. Автошколы стали хуже учить или люди стали безответственнее?

В студии: Кирилл БРЕВДО, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН
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