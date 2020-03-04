BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км, Nissan сокращает выпуск машин в РФ, завод в Петербурге переходит на одну смену
Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях
BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км, Nissan сокращает выпуск машин в РФ, завод в Петербурге переходит на одну смену
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