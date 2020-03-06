Николай Платошкин: Вся демократическая партия поднялась против Сандерса, который предложил ввести декретный отпуск и бесплатное высшее образование
Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным
Николай Платошкин: Вся демократическая партия поднялась против Сандерса, который предложил ввести декретный отпуск и бесплатное высшее образование
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