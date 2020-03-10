2020-03-10T18:42:50+03:00
Экономика
Алексей ИВАНОВ

Профессор Александр Сафронов: Низкая цена нефти около 35$ за баррель - минимум на год

Алексей Иванов и профессор Финансового университета Александр Сафронов обсуждают, как обвал нефти и рубля скажется на жизни простых россиян и какая страна извлечет из этого кризиса максимум выгоды.Алексей Иванов и профессор Финансового университета Александр Сафронов обсуждают, как обвал нефти и рубля скажется на жизни простых россиян и какая страна извлечет из этого кризиса максимум выгоды.

Алексей Иванов и профессор Финансового университета Александр Сафронов обсуждают, как обвал нефти и рубля скажется на жизни простых россиян и какая страна извлечет из этого кризиса максимум выгоды

Профессор Александр Сафронов: Низкая цена нефти около 35$ за баррель - минимум на год

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Во время кризиса очень важно использовать любую возможность, чтобы заработать или сэкономить. Налоговый вычет - это удобная и, главное, совершенно легальная возможность вернуть себе часть уплаченных государству налогов. Рассказываем, как это сделать легко.

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