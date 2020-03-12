Покупать нельзя откладывать. Стоит ли думать о покупке или продаже жилья в период шторма на рынках
Независимый аналитик Дмитрий Маслов объясняет Светлане Молодцовой и Александру Алехину, как сейчас решать жилищный вопрос
Покупать нельзя откладывать. Стоит ли думать о покупке или продаже жилья в период шторма на рынках
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