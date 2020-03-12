2020-03-12T12:05:37+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Покупать нельзя откладывать. Стоит ли думать о покупке или продаже жилья в период шторма на рынках

Стоит ли думать о покупке или продаже жилья в период шторма на рынках.Стоит ли думать о покупке или продаже жилья в период шторма на рынках.

Независимый аналитик Дмитрий Маслов объясняет Светлане Молодцовой и Александру Алехину, как сейчас решать жилищный вопрос

Покупать нельзя откладывать. Стоит ли думать о покупке или продаже жилья в период шторма на рынках

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 38.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
10 Марта 2020 9:03 - 10:02

Свежие лица

Тема: Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН

В гостях: Владислав ЖУКОВСКИЙ
07:30
21:30
4 Марта 2020 9:03 - 10:02

Интересное

Тема: Максим Покровский: Я всю жизнь шел, иду и буду идти к своей свободе. Никто и никогда не посмеет посягнуть на мою свободу

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН

В гостях: Максим ПОКРОВСКИЙ
07:30
21:30
2 Марта 2020 8:03 - 9:02

Свежие лица

Тема: В Москве открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты». Выбираем лучшие места для отдыха с детьми

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Володин поручил аннулировать пропуск депутату, не прошедшего карантин
ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете 18 марта
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Песков: "Россия далека от эпидемии коронавируса"
В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса
Курс рубля на 12 марта 2020: евро выросло до 83,66 руб
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 74,03 руб
"Враг не пройдет": индийские пограничники отпугивают обезьян в костюмах медведей
Песков прокомментировал поправку Терешковой
Минтранс одобрил законопроект о запрете высаживать детей без билета
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой в тюрьме
Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной
Милые и агрессивные: москвичей предупреждают о нашествии енотов
Путин назвал Ходорковского жуликом и обвинил его окружение в убийствах
Песков прокомментировал возможность отмены парады на 9 мая
Плановый полет российских Ту-142 над Атлантикой завершился
Губернатор Токио оценила возможность отмены Олимпиады 2020 года
NASA: Орбиту МКС скорректируют в марте
В Китае прошел пик эпидемии коронавируса
Мишустин: "Ситуация в российской экономике под контролем"
Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+
В России максимально упростили оформление выплаты на детей от 3 до 7 лет
Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти
Путин о "регуляторной гильотине": "Здесь главное - не промахнуться"
Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на "Евровидении-2020"
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб
В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам
Роскачество нашло на прилавках вредные для здоровья презервативы