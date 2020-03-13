2020-03-13T14:58:05+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

64% россиян готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию, в Италии более 12 тысяч человек заболели коронавирусом, ставки по ипотеке могут повыситься из-за падения рубля

Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами главные темы дня

64% россиян готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию, в Италии более 12 тысяч человек заболели коронавирусом, ставки по ипотеке могут повыситься из-за падения рубля

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 34.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:15

What's up, страна!

Тема: Яндекс назвал самые популярные вопросы россиян, клип на песню Uno группы Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения, ученые вычислили самые популярные профессии

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Андрей ВДОВИН
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Дезинфицируем общественный транспорт и запретили массовые мероприятия. И пока намеков на то, что происходит в соседнем Китае, нет

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Сергей КРАВЧУК
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: 64% россиян готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию, в Италии более 12 тысяч человек заболели коронавирусом, ставки по ипотеке могут повыситься из-за падения рубля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:32

What's up, страна!

Тема: Роспотребнадзор посоветовал протирать смартфон антисептиком от коронавируса, Little Big показали свою песню для Евровидения, жителей столичного региона предупреждают о заморозках

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Марта 2020 15:03 - 15:32

What's up, страна!

Тема: Курс доллара на московской бирже поднялся до 75 рублей, Мишустин успокоил, что накопленных резервов России хватит на много лет, сотни корпораций перевели работников на удаленку из-за коронавируса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Марта 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Путин ответил на вопросы про предпринимателей и малый бизнес, а коронавирус уже распространился в 104 страны и из-за него отменили чемпионат мира по фигурному катанию

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
11 Марта 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Путин заявил, что наша страна пройдет кризис спокойно и достойно, в Москве запретят собираться более 5 тысяч человек, в России названы самые дефицитные профессии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Марта 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму, Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубля, на рынке «Садовод» китайские торговцы нанимают вместо себя русских из-за страшилок о коронавирусе

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Марта 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Обвал рубля на бирже признали управляемым, Госдума собирается на досрочные выборы, коронавирус продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Марта 2020 13:33 - 13:45

What's up, страна!

Тема: «Снимать нельзя, вопросы задавать — тоже. Россия виновата потому, что Россия». В Голландии начался трибунал по крушению «Боингу» рейса MH17

В студии: Михаил АНТОНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ
07:30
21:30
6 Марта 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Москвичке по ошибке перевели на карточку 2 млн рублей и её не могут найти третий месяц, большинство россиян не хотят видеть женщину на посту президента, ФБР разместило в Фейсбук рекламу на русском с призывом к сотрудничеству

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Марта 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Столичные поликлиники перешли на усиленный режим из-за коронавируса, Олегу Тинькову грозит 6 лет тюрьмы, накануне 8 Марта продавец цветов рассказала об уловках своих коллег

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Марта 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, отпускные и больничные хотят теперь платить по новому, в Пензенском университете выпустили методичку по выявлению «опасных» студентов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Марта 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: 67 лет назад умер Сталин, корреспондент «Комсомолки» провела расследование скандала вокруг парка «Тайган», семилетние двойняшки сбежали от многодетной матери

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Марта 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Путин сегодня проведет переговоры с Эрдоганом, в РПЦ заявили, что слова священника Димитрия Смирнова о воспитании девочек вырвали из контекста, цена на нефть упала после заседания комитета ОПЕК+

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
4 Марта 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: На голосование по изменению Конституции потратят 14 миллиардов 800 миллионов рублей, знаменитый летчик Дамир Юсупов рассказал, почему стал пилотом после 30 лет, Путин рассказал, откуда берутся фейки про коронавирус

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24