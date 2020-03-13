64% россиян готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию, в Италии более 12 тысяч человек заболели коронавирусом, ставки по ипотеке могут повыситься из-за падения рубля
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами главные темы дня
64% россиян готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию, в Италии более 12 тысяч человек заболели коронавирусом, ставки по ипотеке могут повыситься из-за падения рубля
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