2020-03-18T16:23:04+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Михаил Хазин - про падение нефти: Когда паника, невозможно говорить о трендах и явлениях. Надо смотреть через месяц

Экономист Михаил Хазин.Экономист Михаил Хазин.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды»

Михаил Хазин - про падение нефти: Когда паника, невозможно говорить о трендах и явлениях. Надо смотреть через месяц

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