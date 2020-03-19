19 Март 2020 2020-03-19T00:56:18+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

19 марта. Путешествие Петра I в Европу, арест Николая II с супругой, покушение на тело Ленина в Мавзолее 00:00 00:00

19 марта. В этот день в разные годы:

1697 год - Великое посольство Петра I в Европу.

1917 год - распоряжение временного Правительства об аресте бывшего императора Николая II с супругой.

1934 год - совхозник Митрофан Никитин открывает огонь по гробу Ленина в Мавзолее.