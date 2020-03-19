2020-03-19T00:56:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 марта. Путешествие Петра I в Европу, арест Николая II с супругой, покушение на тело Ленина в Мавзолее

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 марта. Путешествие Петра I в Европу, арест Николая II с супругой, покушение на тело Ленина в Мавзолее

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19 марта. В этот день в разные годы:

1697 год - Великое посольство Петра I в Европу.

1917 год - распоряжение временного Правительства об аресте бывшего императора Николая II с супругой.

1934 год - совхозник Митрофан Никитин открывает огонь по гробу Ленина в Мавзолее.

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