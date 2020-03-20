20 Март 2020 2020-03-20T18:33:22+03:00

Тесты на коронавирус: как, где и когда можно будет вовремя распознать болезнь.

Тесты на коронавирус: как, где и когда можно будет вовремя распознать болезнь 00:00 00:00

М. Баченина:

- Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. Очень много мы получаем запросов от наших слушателей, от тех, кто слушает подкасты «Здорового разговора» на разных площадках, в том числе на сайте kp.ru, о то, когда, где и каким образом люди могут сдать или пройти тест на коронавирус. Мы не остаемся в стороне, поэтому прямо сейчас связались в эфире с директором по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест». Врач клинической лабораторной диагностики Тамара Александровна Силкина с нами на связи. Тамара Александра, здравствуйте.

Т. Силкина:

- Добрый день, уважаемые друзья.

М. Баченина:

- Тамара Александровна, скажите, ваша лаборатория, я правильно понимаю, готова прямо сейчас, немедленно приступить к выполнению тестов на коронавирус, но все-таки чего-то мы ждем? Чего конкретно, могли бы вы уточнить?

Т. Силкина:

- Вы совершенно правы, Лаборатория «Гемотест» готова работать в круглосуточном режиме и принимать практически неограниченное количество заказов на коронавирус, выполнять исследования в нужном количестве. И в течение одних суток мы готовы это делать. У нас есть в настоящий момент некоторые ограничения. Тест-системы, сами реагенты, на которых выполняется это исследование, получили регистрационное удостоверение только 6 марта, и только в этот понедельник, 16-го, был размещен заказ на производстве, на заводе, который делает эти тест-системы. Они будут готовы не ранее 30 марта. То есть в настоящее время фактически нет в продаже никаких тест-систем, которые имеют регистрационное удостоверение и на которых можно было бы выполнять это исследование.

М. Баченина:

- Вы, получается, нам сейчас сразу дали два ответа на один из не прозвучавших вопросов. Первое. Друзья мои, слушатели, ничего в свободном доступе нет, есть только в государственных клиниках и по направлению. То есть не введитесь на мошенников. Во-вторых, со дня на день… Чего мы ждем? Мы ждем публикации соответствующего законодательного акта от государства. Так вот, компания «Гемотест» начнет работать в круглосуточном режиме, и как только этот законодательный акт будет опубликован, то есть согласно государственному распоряжению, вы сможете нас проверять на коронавирус по желанию. Вот они, прозвучавшие два самых главных ответа. Но у меня еще много вопросов.

Первый из них. Тамара Александровна, какими группами лиц вы собираетесь заниматься, кому помогать с тестами?

Т. Силкина:

- В настоящее время мы диагностируем всех - и просто желающих, интересующихся своим здоровьем, и боящихся, вдруг они контактировали с кем-либо. В настоящий момент ведь и вирусы гриппа есть, которые точно так же передаются, как и коронавирус, теми же путями. И принимаем стационарных больных. У нас есть контракты с государственными учреждениями, с ЛПУ. В настоящий момент ограничений нет. Есть для коронавируса в настоящее время небольшое ограничение. То есть при контакте с этим вирусом лабораторное отделение вынуждено будет закрыться, наверное, на карантин, что делать совершенно не хочется. Поэтому больше, наверное, мы будем принимать пациентов и делать обследование для людей, которые самостоятельно передвигаются, которые больше интересуются собственным здоровьем, не являются ли они носителями. А для стационаров у нас есть отдельная служба, у нас есть выездные медсестры. Поэтому, наверное, все четыре группы населения в той или иной степени будут обследоваться в нашей лаборатории.

М. Баченина:

- Мы в первую очередь беседуем с вами о тех, кто не болеет, но беспокоится.

Т. Силкина:

- Те, кто контактировал. В первую очередь они.

М. Баченина:

- Мы хотим объяснить ситуацию людям, нашим слушателям «Комсомольской правды», что вы, друзья мои, если не больны, но вы контактировали, вы волнуетесь, в конце концов. У вас есть возможность (а точнее, она появится со дня на день) пойти в Лабораторию «Гемотест».

Еще один вопрос, Тамара Александровна. В любую лабораторию или они будут помечены на сайте, может быть, какой-то звездочкой? Потому что это же все-таки контакты с вирусами.

Т. Силкина:

- Больше мы склоняемся к тому, что это будут выделенные лабораторные отделения.

М. Баченина:

- Вообще Лаборатории «Гемотест» подходят по уровню безопасности для работы с вирусами? Потому что люди пугаются сейчас.

Т. Силкина:

- Большинство лабораторий страны (более 99% страны) имеют разрешение на работу с микроорганизмами 3-4-й группы. В принципе все микробы, которые есть, они делятся на 4 группы - 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Коронавирус относится ко 2-й группе. Те лаборатории, которые имеют 3-4-ю группу, имеют право на работу со 2-й группой, в случае если они этот вирус не выращивают. Для того чтобы выращивать вирус и накапливать его, нужно, чтобы у лаборатории был виварий, была масса куриных эмбрионов, крольчатники. Никто в стране этого давно-давно не выращивает, это специализированные научно-исследовательские институты, которые имеют такую возможность. Вот их в стране очень маленькое количество. Поэтому если только во 2-й группе. У нас Роспотребнадзор 6 марта выпустил такое письмо, что коли он ко 2-й группе относится, то лаборатории только с разрешением на 2-ю группу имеют право делать эти анализы. То есть в противоречие действующему законодательству, своему же, ранее изданному документу, Роспотребнадзор сказал, что изо всех вирусов, которые ко 2-й группе относятся, 90 штук вы можете работать, а с 91-м не можете. Вот это так выглядит.

М. Баченина:

- И я напоминаю, что мы беседуем с директором по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест», врачом клинической лабораторной диагностики Тамарой Александровной Силкиной.

Тамара Александровна, а как проводится этот тест? А то мы тоже не понимаем. Нужно будет кровь сдать, слюну, что это?

Т. Силкина:

- Поскольку у него путь распространения в основном воздушно-капельный путь, то есть он передается при чихании, при кашле, с мокротой, со слюной, при дыхании чаще всего, то и анализы, которые нужно сдавать, это в первую очередь мазочки со слизистой ротовой полости, носоглотки, со слизистой носа. По большому счету, больше ничего и не требуется. Есть возможность, конечно, сдать мочу, кал, но это… Он не передается этими путями.

М. Баченина:

- То есть это мазок со слизистой?

Т. Силкина:

- Да, обычный мазок со слизистой.

М. Баченина:

- Это хорошая новость.

Т. Силкина:

- Это несложно, не проблемно.

М. Баченина:

- И не больно. Тамара Александровна, а какие у вас будут тест-системы? Это тоже многих волнует. Когда мы делаем прививки, мы спрашиваем: а у вас зарубежная вакцина или отечественная? Вот вы тест-системами какими будете обеспечены?

Т. Силкина:

- В настоящий момент на территории России есть имеющие регистрационное удостоверение, те, которые получили такой законодательный зеленый свет, это российские тест-системы. Компания «Рош Диагностика» - это швейцарская тест-система, планируют завезти в ближайшее время на территорию России свои тест-системы. Поэтому я надеюсь, что где-нибудь в следующем месяце будет возможность использовать и зарубежные тест-системы.

М. Баченина:

- Сразу про персонал. Вы сказали, что вы, скорее всего, будете выбирать определенный ряд лабораторий, то есть не во всех, куда приду, а они будут отмечены. Впрочем, как и сейчас. Т.е. я смотрю на сайте, могу ли я сдать этот ряд анализов. На сайте все очень понятно. Так вот, теперь про персонал. Если я приду сдавать тест на коронавирус, что за персонал там работает, это кто?

Т. Силкина:

- Большая часть это наш очень высококвалифицированный средний медицинский персонал. Это наши медсестры, которые обучены правилам взятия мазков из любой локализации. В некоторых точках присутствуют врачи-консультанты, которые могут и проконсультировать пациента по правилам взятия, по типу вируса, по самой проблеме инфекции как таковой, по результатам могут проконсультировать. Но большая часть действий осуществляется медсестрой.

М. Баченина:

- Мне главное было услышать словосочетание «высококвалифицированный персонал».

Т. Силкина:

- Это однозначно, априори.

М. Баченина:

- Потому что наши люди всегда хотят услышать это, чтобы не я, ведущая программы, проговорила, а чтобы проговорил это специалист, эксперт, в нашем с вами случае - врач клинической лабораторной диагностики.

Тамара Александровна, еще один вопрос. Получается, что все ждут, когда государственный регулятор разрешит принять участие в борьбе с эпидемией. После принятия этого решения сколько нужно ждать? Через какое время, начиная с дня сегодняшнего, мы сможем обратиться в «Гемотест», чтобы пройти тест на наличие или отсутствие коронавируса?

Т. Силкина:

- По информации, которой я владею на сегодняшний момент, это к 1 апреля - 30-31 марта.

М. Баченина:

- То есть не так уж долго осталось нам ждать.

Т. Силкина:

- Нет, немного.

М. Баченина:

- Спасибо вам большое, Тамара Александровна. Благодарим от всей души.

Т. Силкина:

- Пожалуйста. Обращайтесь. Будем рады вас видеть.

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