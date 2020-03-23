Николай Стариков: Кто и зачем придумал коронавирус COVID-19
Писатель Николай Стариков рассказывает Михаилу Антонову, почему он не сомневается, что коронавирус - рукотворный и кому выгодна массовая истерия и зачем Россия отправила военных в Италию
Николай Стариков: Кто и зачем придумал коронавирус COVID-19
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