Основатель «АндерСон» Анастасия Татулова: То, что происходит - это катастрофа. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату, мне не из чего
Владимир Ворсобин обсуждает с основательницей сети семейных кафе «АндерСон» Анастасией Татуловой и депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, как коронавирус убивает малый бизнес в России
Основатель «АндерСон» Анастасия Татулова: То, что происходит - это катастрофа. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату, мне не из чего
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