2020-03-24T18:49:00+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Основатель «АндерСон» Анастасия Татулова: То, что происходит - это катастрофа. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату, мне не из чего

Как коронавирус убивает малый бизнес в России.Как коронавирус убивает малый бизнес в России.

Владимир Ворсобин обсуждает с основательницей сети семейных кафе «АндерСон» Анастасией Татуловой и депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, как коронавирус убивает малый бизнес в России

Основатель «АндерСон» Анастасия Татулова: То, что происходит - это катастрофа. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату, мне не из чего

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