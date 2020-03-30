Пока только попросили. Когда начнут штрафовать за нарушение карантина
Светлана Молодцова и Александр Кутузов разбираются вместе с экспертами, насколько законно наказывать граждан за нарушение режима изоляции и как это будут делать
Пока только попросили. Когда начнут штрафовать за нарушение карантина
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